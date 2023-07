Anderlecht et le Standard, les deux équipes... les moins en place pour cette première : faut-il s'inquiéter ?

Deux géants de notre D1A sont passés à côté de leur première en 2023-2024. Anderlecht et le Standard n'ont rassuré personne ; faut-il pour autant tirer des conclusions ?

Combien de matchs avez-vous vu ce week-end, pour la reprise de la Jupiler Pro League ? Si, comme nous, vous êtes un amoureux du football belge... et un peu en manque de matchs officiels, il y a fort à parier que vous n'en ayez (presque) pas raté une miette.

Et vous avez peut-être tiré la même première conclusion, inévitablement hâtive, que nous : le niveau était plutôt bon... à l'exception d'une, deux, trois équipes. Face à un Charleroi réduit à 10, OHL ne méritait pas un point ; mais ce sont les rivaux éternels, Anderlecht et le Standard, qui ont surtout déçu.

Pas d'inquiétude à Anderlecht ?

Les supporters du RSCA étaient prévenus dès l'annonce du calendrier : commencer sur un 0/6 était une réelle possibilité. Anderlecht a terminé 11e la saison passée, et affrontait successivement le 3e et le champion.

Avec 3 nouveaux venus dans le onze, dont deux (Dupé et Dolberg) qui ne constituent pas une amélioration par rapport à leurs prédécesseurs (Verbruggen et Slimani), il était optimiste d'imaginer un Anderlecht au visage totalement différent.

Brian Riemer aurait-il pu faire mieux ? Le milieu anderlechtois était dénué de toute créativité, et il est permis de se demander si Leoni ou Kana n'auraient pas pu amener, au moins, un peu plus d'envie, ce dont le trio Arnstad-Ashimeru-Diawara manquait aussi. Mais en partant du principe que les nouvelles recrues n'étaient pas prêtes, notamment Justin Lonwijk dont on attend des infiltrations, difficile d'imaginer un tout autre onze.

Difficile, également, d'imaginer un tout autre Anderlecht dimanche face à l'Antwerp. Justin Lonwijk pourrait débuter ; Luis Vazquez et Tudor Mendel-Idowu, c'est moins plausible. C'est à l'envie, en attendant plus, que les Mauves devront changer quelque chose...

Pas d'inquiétude au Standard ?

Même bilan, à peu de choses près, au Standard : ce 11-là n'est pas celui, probablement, qui débutera fin août. Et même si c'était le cas, cette animation de jeu n'est pas celle que Carl Hoefkens veut mettre en place... ni même celle qu'on a pu voir en préparation.

Ce Standard n'était pas bon, c'est un fait. Mais il se déplaçait chez un STVV qui ne réussit traditionnellement pas aux Rouches, et qui paraît bien plus plaisant sous Thorsten Fink que sous Bernd Hollerbach - ce n'était pas bien difficile.

Certains noms, comme Kawabe ou O'Neill, doivent encore s'habituer à un championnat bien plus relevé que ce à quoi ils étaient habitués. Et comme Anderlecht, c'est à domicile, probablement, que l'on verra le vrai visage du Standard. Mais comme à Anderlecht, le T1 sera rapidement sous pression. Pourtant, il faudra être patient. À Bruxelles comme à Liège...