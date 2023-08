"Genk est plus une famille qu'Anderlecht"

Anouar Aït El-Hadj était titulaire avec Genk pour la première rencontre de championnat. Et si c'était "sa" saison ?

Après une saison d'adaptation, Anouar Aït El-Hadj a tourné le bouton. L'ancien d'Anderlecht veut percer au Racing Genk, et a réussi sa préparation au point de convaincre Wouter Vrancken de le titulariser au RWDM. "Je suis bien intégré désoormais. La saison dernière, j'ai eu besoin d'un peu de temps. Mais je me sens bien au sein de ce groupe", se réjouit Aït El-Hadj.

Meilleure hygiène de vie, meilleure adaptation : le médian en avait besoin pour faire face à une concurrence féroce. "C'est un beau groupe, très divers, il y a plein de nationalités. L'ambiance est géniale. J'ai connu Anderlecht, maintenant Genk, et je dirais que Genk, c'est plus comme une famille", estime-t-il. "Nous sommes très proches les uns des autres et nous battons ensemble pour le même objectif".

© photonews

Cet objectif, c'est notamment d'accéder aux poules de la Champions League. La rencontre de ce mercredi contre Servette est déjà une belle sécurité car en cas de qualification, Genk retombe dans tous les cas en poules de l'Europa League. "C'est très important. Nous avons un gros noyau, ce serait possible d'aligner deux équipes", pointe Anouar Aït El-Hadj.

"Et tout le monde veut jouer, donc ces matchs européens donneraient des opportunités. Mais nous voulons aussi gagner chaque match, bien sûr", conclut l'ancien Mauve. "Que je joue ou pas, peu importe, tant qu'on atteint nos objectifs".