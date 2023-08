Anderlecht a encore du souci à se faire pour Zeno Debast

Révélation de la saison malgré les piètres performances du RSC Anderlecht, Zeno Debast (19 ans) voit de nombreux clubs lui faire les yeux doux.

Après Verbrugen, Anderlecht va-t-il perdre l'un de ses plus grands espoirs ? Debast, qui a connu une progression fulgurante la saison dernière, n'est pas le Mauve le plus en reste de rumeurs de transferts.

Récemment, Debast était cité du côté de Villarrreal. Andelecht aurait refusé une offre du club espagnol. L'Eintracht Francfort aurait lui aussi formulé une offre de 10 millions. Refusée, elle aussi. En outre, le Feyenoord Rotterdam serait également aux aguets.

De plus, Het Laatste Nieuws renseigne qu'Anderlecht aurait été approchée par le PSV Eindhoven pour Zeno Debast. Le club néerlandais et son coach Peter Bosz seraient à la recherche d'un défenseur central, et aimeraient le profil de Debast.

Le RSCA, qui voudrait garder Debast encore un an, demanderait entre 15 et 20 millions pour son jeune Diable Rouge.