Isaac Price se livre avant de découvrir Sclessin et revient sur son intégration au Standard

Premier transfert entrant du Standard, Isaac Price s'apprête à vivre sa première à Sclessin. Le milieu défensif nord-irlandais s'est exprimé sur son intégration et sa première prestation avec les Rouches.

Première recrue estivale du Standard, Isaac Price s'apprête à découvrir un Sclessin rempli et chauffé à blanc. Deux jours avant la réception de l'Union, le médian défensif s'est exprimé sur ses premières semaines en Belgique, du côté de Liège. "Il y a beaucoup de joueurs anglophones, cela a facilité mon intégration. Je me sens très bien ici et ma seule envie est de rendre les supporters heureux" a-t-il lancé en conférence de presse.

Sur le synthétique du Stayen, Isaac Price a éprouvé des difficultés à alerter ses partenaires... comme tout le monde. "On était mieux en deuxième mi-temps qu'en première, où nous n'étions jamais dans le bon rythme. Nous avons rencontré des difficultés dans le dernier tiers du terrain, on doit apprendre de ces erreurs" confie le nord-irlandais de 19 ans.

S'il va disputer sa première rencontre officielle à Sclessin, Isaac Price avait assisté en fin de saison dernière à Standard - Westerlo. "On veut se reprendre devant notre public. Quand je suis venu voir ce match, l'ambiance était incroyable. Déjà à Saint-Trond, c'était top. J'ai vraiment hâte de les rencontrer."