Non, Anderlecht n'a (presque) aucun intérêt à vendre Zeno Debast

Récemment, de nouvelles rumeurs concernant de l'intérêt pour Zeno Debast (19 ans) ont fait leur apparition. La question se pose alors : Anderlecht doit-il vendre son jeune défenseur central, pur produit de Neerpede, dès cet été ?

Après Villarreal, l'Eintracht Francfort et le Feyenoord Rotterdam, c'est désormais le PSV Eindhoven qui se serait intéressé à Zeno Debast. Le club néerlandais n'aurait pas encore déposé d'offre. Au contraire des clubs allemands et espagnols, qui auraient vu leur offre de 10 millions d'euros refusée par la direction anderlechtoise.

Une progression qui pose - malgré tout - question

Révélé sous Kompany puis propulsé titulaire indiscutable la saison dernière sous Mazzù puis Riemer, Debast a figuré parmi les rares bonnes surprises d'un Anderlecht en pleine reconstruction au mieux moribond, au pire réellement inquiétant.

Ses performances lui ont permis, n'en déplaisent à certains, de lui ouvrir les portes des Diables Rouges, qu'il accompagne à la Coupe du monde.

Mais, au fil des mois, Debast s'est montré peu régulier, ne confirmant pas tout le temps ses habiletés défensives, d'initiative et de relance. Quoi de plus normal pour un jeune joueur de 19 ans, oserait-on dire. Cette saison est censée être celle de la confirmation pour Debast. Et il semble donc trop tôt pour lui de rejoindre un club plus huppé.

Qui pour le remplacer ?

Outre le niveau de jeu de Debast, jugé décevant par certains, la question de son remplacement en cas de départ est extrêmement épineuse. En effet, Anderlecht ne possède actuellement aucun défenseur central droit. Vertonghen a déjà joué à droite plusieurs fois dans sa très longue carrière, mais il est préférable de le garder à son poste de prédilection. Delcroix est lui aussi habitué à jouer à gacuhe, ayant déjà été utilisé en tant que latéral gauche.

Il est vrai que Marco Kana compte une certaine expérience en tant que défenseur central droit. Mais le re-positionner serait ne pas profiter de ses qualités, dans un milieu qui en a plus que jamais besoin.

Les autres solutions se nomment Sardella - latéral de prédilection - et Lissens. Insuffisant pour un club du calibre d'Anderlecht, tout simplement.

En cas de départ de Debast, Anderlecht devra donc recruter à nouveau sur le marché des transferts. Ce qui rajoutera donc du travail à Jesper Fredberg, qui a déjà attiré pour 13 millions d'euros cet été.

Les jeunes, l'affaire de tous ?

Symboliquement, outre que sportivement, un départ de Debast ferait aussi très mal à Anderlecht. Les Mauves subissent un véritable exode de leurs jeunes talents depuis plusieurs années. Rien que sur ce mercato, Verbuggen, Sadiki et Stassin ont fait leurs valises.

Alors oui, l'intégration des jeunes n'est pas toujours chose aisée. Certains, comme Duranville, Doku etc, sont très précoces et ont le talent pour aller très loin, très jeunes.

Reste qu'Anderlecht se veut historiquement un club qui croit en ses pépites et en leur progression au sein du club. Si Anderlecht décide de se décharger de Debast, qui reste l'un de ses plus grands espoirs, quel sera le signal pour sa jeunesse ?

Le seul intérêt...

Vous l'aurez deviné : le financier . Si Anderlecht a déjà refusé des offres de 10 millions d'euros pour Debast, c'est parce que le club veut encore le garder un an, mais également parce qu'une somme plus elevée les inciterait sans doute à changer d'avis.

Ne nous leurrons pas. Si une offre entre 15 et 20 millions d'euros (peut-être un peu moins) arrive sur la table cet été, il y a de grandes chances qu'Anderlecht ne fasse pas la même erreur que dans le cas Amuzu et cède Debast. Cela fera du bien au portefeuille du Sporting, mais on se demande quand même bien à quoi d'autre...