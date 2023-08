Etre dans le top 6 après six journées, c'est (presque) mission impossible pour Anderlecht

La drôle d'information qui a été publiée ce jeudi par Het Laatste Nieuws a vite été démentie par le club. Il faut dire que six journées, ce serait bien peu pour Brian Riemer...

On le sait : le début de saison du Sporting d'Anderlecht va être difficile. Avec un noyau encore incomplet durant les quelques premières journées malgré un mercato très actif... et des automatismes qui prendront du temps à se mettre en place en raison de ce même mercato, Brian Riemer ne fera pas de miracles d'entrée de jeu au vu du programme.

Après la défaite face à l'Union Saint-Gilloise, les supporters étaient déjà de mauvaise humeur, mais cela s'expliquait surtout par deux raisons : la nullité du jeu proposé (perdre en montrant de l'envie aurait été accepté) et la terrible série de défaites face à ce voisin devenu encombrant.

© photonews

Oui, Riemer aura plus de pression que quand il est arrivé à mi-saison en devenant faire avec une situation compliquée ; mais non, il ne devrait pas sauter en cas de début de saison raté. Du moins, c'est ce qu'on pensait... et Het Laatste Nieuws nous affirme le contraire ce jeudi : après 6 matchs, si Anderlecht n'est pas dans le top 6, la direction pourrait agir.

Top 6 après 6 matchs ? Mission (presque) impossible

Tout d'abord, un point important : le RSC Anderlecht a réagi à cette rumeur, officieusement bien sûr, et affirmé qu'elle était erronée. Il y aura bel et bien une évaluation, mais elle sera "globale", pas focalisée sur l'entraîneur danois.

© photonews

Et de toute façon, quel sens cela aurait-il d'analyser de façon lapidaire Brian Riemer alors que la 6e journée se tient... le 3 septembre, avant même que le mercato soit clos (6 septembre) ? Ce week-end, face au champion, on doute même qu'une recrue de plus (Lonwijk ou Vazquez ?) soit titulaire. Dans combien de semaines Dolberg, Mendel-Idowu ou Vazquez auront-ils l'impact attendu ? À quel point le noyau du 3 août sera semblable à celui du 3 septembre ?

Et surtout, comment être optimiste pour une place dans le top 6 après 6 journées quand sur ces 6 rencontres, Anderlecht affrontera tout bonnement... le podium de la saison passée, STVV, Westerlo et Charleroi ? Le RSCA ne sera pas dernier, bien sûr. Il sera même peut-être dans le top 6 - ce n'est pas injouable. Mais serait-ce un échec de ne pas l'être au vu du programme et des circonstances ?

Pour le "vrai" Anderlecht, oui, certainement. Pour cet Anderlecht-là, 11e la saison passée, qui a perdu ses deux hommes clefs et doit tout remanier pour être compétitif, non, certainement pas. Il y a de grandes chances que le RSCA monte en puissance au fil de la saison, et suive une courbe de progression... qu'il faudra commencer à analyser plus tard. Cela implique d'être un peu plus patient que certains le souhaiteraient avec Brian Riemer...