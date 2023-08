Un cadre de l'Union devrait quitter le club à la surprise générale !

La nouvelle surprenante du jour nous vient d'Allemagne. Le journaliste Florian Plettenberg, travaillant pour Sky Sports, annonce que Senne Lynen serait sur le point de quitter l'Union Saint-Gilloise pour le Werder Brême.

La transfert serait à un stade très avance. En effet, Lynen serait en train de passer sa visite médicale.

Si on n'en sait pas vraiment plus quant à l'indemnité de transfert et les motivations de Lynen, cela reste une grosse surprise. Lynen est un titulaire indiscutable à l'Union. Sous Blessin, il semble à nouveau recevoir un rôle très important au milieu de terrain.

❗️Excl. News: Senne Lynen is undergoing his medical at @werderbremen right now!



The 24 y/o central midfielder from Union SH on verge to join Werder. @Sky_MarcusJ | @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/x1gW0Jriwt