Un jeune talent d'Anderlecht quitte Neerpede pour les Pays-Bas

Un jeune joueur d'Anderlecht né en 2005 a signé aux Pays-Bas. Jens Heylen signe au PSV Eindhoven.

Jens Heylen (16 ans) quitte le RSC Anderlecht, où il évoluait depuis l'été dernier seulement. Jeune gardien de but, Heylen a fait ses classes à Westerlo, Genk et l'Antwerp, et change donc à nouveau de crèmerie puisqu'il rejoint les équipes de jeunes du PSV Eindhoven.

Jens Heylen est international belge U15 et U16. Il a signé au PSV jusqu'en 2025, et y évoluera avec l'équipe U17.