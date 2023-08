"OHL jouera pour un titre" : deux ans plus tard, Marc Brys regrette certainement d'être resté

Marc Brys avait refusé de quitter OHL pour Genk il y a plus de deux ans. La raison : le club louvaniste lui avait garanti des investissements qui lui permettraient de jouer le haut de classement, voire le titre en Belgique...

La fin de saison 2022-2023 d'OHL nous avait déjà laissés un peu inquiets : alors que les Louvanistes étaient l'une de ces équipes séduisantes et au projet a priori clair dont on attendait qu'elle passe un palier, ils terminaient pour la troisième fois d'affilée loin des Playoffs. Loin, aussi, des ambitions affichées il y a quelques années.

Cela nous est en effet revenu ce samedi en salle de presse après OHL-RWDM : ce même Marc Brys abattu, presque résigné après la défaite, tenait des propos étonnants en novembre 2020. Il venait alors... de refuser le Racing Genk. "Je suis un entraîneur ambitieux, je veux un titre sur mon CV et les chances d'y parvenir à Genk sont plus élevées (...) Mais l'objectif suivant à OHL est de grandir pas à pas afin de pouvoir concourir dans un avenir proche pour le titre national. Et je veux y participer".

Promesses non-tenues

Nous sommes en août 2023 : depuis ces propos de Marc Brys dans Het Laatste Nieuws, OHL a terminé 11e, 11e et 10e. Le club a dépensé, en deux fenêtre estivales de mercatos, 6,5 millions d'euros. Bien loin des sommes d'un club qui veut aller titiller le top 6.

A-t-on menti à Marc Brys ? Pas forcément. Leicester City, club partenaire, et surtout King Power, propriétaire, ont tout simplement réduit la voilure et le budget alloué au club louvaniste. Le projet visant à faire d'OHL un club de premier plan en Belgique semble en suspens, voire complètement abandonné. Brys n'a plus qu'un an de contrat : nul doute que cette fois, il n'hésitera plus s'il a l'occasion de partir.