Beaucoup de rumeurs, mais Anderlecht ne faiblira pas avant ce prix pour Zeno Debast

Ces dernières semaines, un départ de Zeno Debast est revenu à maintes reprises sur la table. A l'heure actuelle, cependant, le défenseur central est toujours un joueur d'Anderlecht. Après tout, Jesper Fredberg n'a pour le moment pas de mal à refuser un transfert.

Après le départ de Bart Verbruggen à Brighton pour 20M€, le Sporting d'Anderlecht a bien renfloué les caisses. Au total, 26M€ ont été reçus pour un total de 13M€ dépensés. Jesper Fredberg doit gérer le budget, et le fait plutôt bien.

Entre-temps, plusieurs intérêts sont nés pour Zeno Debast. Villarreal premièrement, Francfort ensuite, mais leur offre était presque ridicule. Anderlecht attend 15M€ pour le joueur de 19 ans, déjà devenu Diable Rouge.

Pour Fredberg, chaque offre inférieure à cette somme est irrecevable. Le PSV pousse et augmente la sienne, mais n'est pas réputé pour être un gros payeur.

Une première historique ?

Depuis le début de son existence, le PSV n'a jamais dépensé 15M€ pour un seul joueur. Mateja Kezman est le plus proche (14M€), suivi par... Noa Lang et ses 12M€. Puisqu'ils veulent également attirer un milieu de terrain (Aster Vranckx ?) et un attaquant, le PSV n'a pas l'intention de débourser 15M€ pour Zeno Debast.

Pour le moment, Jesper Fredberg n'est absolument pas enclin à vendre son défenseur central. Le Danois a déjà du pain sur la planche, avec les ventes de quelques milieux de terrain pour renforcer le compartiment offensif.

Si Zeno Debast vient cependant à partir, Brian Riemer n'aura plus que deux possibilités pour compléter Jan Vertonghen : Hannes Delcroix et Lucas Lissens. Un secteur déjà amoindri, qui ne devrait pas subir une autre perte.