Conference League : promenade de sante pour le Club de Bruges, qui file vers les barrages

Qualifié pour le 3e tour des phases qualificatives pour la Conference League après s'être défait d'Aarhus, le Club de Bruges accueillait les Islandais du KA Akureyri ce jeudi soir.

Pour le coup d'envoi, Deila décidait d'aligner le jeune Jorne Spileers en défense centrale. Comme prévu, Meijer était absent (pour cause de blessure) et Rits était sur le banc (pour cause de transfert probable).

Face à la modeste équipe islandaise du KA Akureyri, Bruges a carburé en première mi-temps. Dès la 10e mi-temps, c'est Spileers qui débloquait la situation. Pour son premier but avec les Brugeois, il marquait depuis l'extérieur de la surface.

Ralentissant quelque peu le rythme après ce premier but, Bruges allait enflammer la défense islandaise. Vanaken trouvait la barre, avant de faire 2-0 peu de temps après (40e). Une minute plus tard, c'est Skov Olsen qui faisait 3-0. Bruges portera le score à 4-0, via Igor Thiago, qui transformera un penalty jusste avant la mi-temps.

Après cette démonstration en fin de premier acte, Deila décidera de faire rentrer Yaremchuk pour Thiago, Ordonez pour Mechele et Nielsen pour Onyedika. Les Brugeois se feront néanmoins surprendre, Akureyri réduisant l'écart à l'heure de jeu. Zinckernagel fera lui aussi son entrée au jeu.

Bruges reprendra finalement son avance de 4 buts, avec Yaremchuk qui fera 5-1 sur un assist de De Cuyper (77e). Premier but en 10 mois pour l'Ukrainien. Bruges est bien parti pour accéder aux barrages de la compétition, face à Osasuna.