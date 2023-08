Un ancien Anderlechtois part s'enrichir en Arabie Saoudite

Samuel Armenteros a officiellement rejoint Al Kholood en Arabie Saoudite. L'attaquant a joué une demi-saison pour Heracles Almelo l'année dernière, mais le contrat du buteur suédois n'a pas été renouvelé.

Selon Tubantia, la présentation d'Armenteros à l'Arabie Saoudite, club de deuxième division, est imminente. L'international suédois a déjà joué au Moyen-Orient, pour Al Fujairah aux Emirats Arabes Unis. Outre Heracles Almelo, Armenteros a joué aux Pays-Bas pour Heerenveen, Feyenoord et Willem II. Il a également joué dans notre pays, au Sporting d'Anderlecht, en Italie, en Azerbaïdjan et dans sa Suède natale.

La saison dernière, Armenteros a été l'un des grands favoris du public d'Almelo. Après six mois sans club, Heracles l'a officiellement recruté pendant la trêve hivernale. Avec dix-sept buts, Armenteros a joué un rôle important dans le titre de champion d'Heracles en Keuken Kampioen Divisie. Le club avait la possibilité de prolonger son contrat, mais il a décidé qu'il n'entrait pas dans ses plans.

Armenteros a fait ses débuts à Heracles il y a plus de dix ans, avant d'être recruté par Anderlecht à l'été 2012. Cette histoire n'a pas été couronnée de succès. L'attaquant a fait à peine sept apparitions sous le maillot mauve et blanc, au cours desquelles il a marqué un seul petit but. Un an plus tard, Armenteros est reparti.