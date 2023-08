📷 Après l'humiliation au Parc Duden, les supporters d'OHL ont demandé à discuter avec les joueurs et Marc Brys !

La crise couve déjà dans plusieurs clubs en D1A après quelques journées. OHL a pris une gifle à l'Union, et les supporters n'étaient pas contents du tout.

Quand le premier penalty a été concédé et qu'OHL a été mené 3-1, les supporters louvanistes se sont d'abord tus. Une défaite à l'USG, après tout, c'était acceptable, la différence de niveau étant claire entre les deux équipes.

Mais une gifle, c'est autre chose : les "shame on you" ("honte à vous") et "you're f*cking sh*it" ("vous êtes à ch*er") ont commencé à déferler une fois le penalty du 4-1 transformé par Eckert. Et en fin de rencontre, une poignée d'ultras d'OHL se sont rendus aux barrières côté visiteurs pour y réclamer la venue des joueurs.

Siebe Schrijvers, Mathieu Maertens et Ewoud Pletinckx ont pris leurs responsabilités et ont été discuter avec les supporters déçus. Ceux-ci ont ensuite réclamé Marc Brys, qui a fini par venir également et a longuement pris la parole. Un échange resté calme, mais une chose est sûre : il doit y avoir du changement à Louvain, et assez vite...