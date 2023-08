Le premier score fleuve de la saison a été signé par l'Antwerp face à Courtrai. Edward Still sait qu'il reste énormément de travail à accomplir pour relever la tête.

6-0 : un score net et sans bavure qui illustre les manquements d'une équipe de Courtrai encore en pleine construction. Hier, Edward Still a connu sa troisième défaite en autant de matchs officiels à la tête des Kerels. Si les deux premiers se sont joués à un but d'écart, l'addition est cette fois plus lourde.

"C'était un off day total. Et l'Antwerp était en mode Ligue des Champions. Nous avons fait trop d'erreurs, dans des zones fatales, ils ont saisi chaque opportunité" a déclaré l'ancien coach de Charleroi au micro d'Eleven en après-match.

Il ne cache pas que les prochaines semaines continueront à être cruciales en vue de la suite de la saison : "L'équipe est très jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Le nouveau conseil d'administration n'est là que depuis six semaines et il est très difficile de constituer une nouvelle équipe en six semaines. Il y a beaucoup de travail sur et en dehors du terrain dans les jours à venir" continue-t-il. Le prochain match de Courtrai se jouera à domicile face à Eupen, l'ancienne équipe d'Edward Still, dimanche prochain.