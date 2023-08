Sur les réseaux sociaux, Noa Lang reçoit souvent des messages de haine, mais l'attaquant en reçoit même par la poste ces jours-ci.

L'attaquant a partagé sur son Instagram une lettre qu'il a reçue juste avant ses débuts en Eredivisie avec le PSV. Dans cette lettre, l'attaquant est comparé au cycliste Mathieu van der Poel.

Bonjour Noa, as-tu vu Van der Poel, quel personnage, hein ?", peut-on lire au début de la lettre déplaisante que Lang a reçue. Tu n'as pas ce caractère. Van der Poel est un homme soigné, avec des cheveux soignés, de belles dents, pas de tatouages dans le cou et pas de grande gueule comme toi. Prends exemple sur lui". Dans sa lettre, Lang est comparé à l'homme qui est devenu champion du monde de cyclisme il y a quelques jours.

Mais l'auteur de la lettre anonyme est loin d'en avoir fini avec l'ancien joueur du Club de Bruges. "Tu es réveillé Noa ou tu es encore couché dans ton lit et tu pues. J'ai profondément honte que tu joues dans mon club, le PSV. Mais ce n'est qu'une question de mois. Ensuite, tu te battras avec Peter Bosz et il t'exclura de l'équipe. Parce que tu n'as pas ce que Van der Poel a : du caractère et des couilles. Du caractère et des couilles.

Lang jouera samedi son premier match en tant que joueur du PSV. L'attaquant est arrivé cet été en provenance du Club Brugge et a immédiatement impressionné. Le PSV commence le championnat par un match à domicile contre le FC Utrecht.