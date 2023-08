"Avec une équipe pareille, c'est plus facile de marquer des buts" : Philip Zinckernagel déjà comme un poisson dans l'eau à Bruges

Un but et un assist face au RWDM : Philip Zinckernagel s'est intégré à la vitesse de l'éclair au Club de Bruges. Le Danois est déjà très à l'aise dans le onze blauw en Zwart.

Après ses deux buts à Eupen la semaine passée, Philip Zinckernagel a récidivé en ouvrant le score au quart d'heure de jeu face au RWDM. Le milieu offensif a ensuite délivré son premier assist sous la vareuse brugeoise en servant Andreas Skov Olsen sur le but du 4-1.

Il se montrait satisfait du jeu proposé malgré la lourdeur du calendrier brugeois en ce début de saison : "On a très bien joué aujourd'hui. Malgré la rencontre européenne de ce jeudi, on a su montrer toutes nos qualités. On était un peu mou parfois en première mi-temps mais c'est aussi à cause des matchs qui s'accumulent" a-t-il expliqué en après-match au micro d'Eleven.

Avec 7 nouveaux buts inscrits (portant le total à 22 sur les quatre derniers matchs), le Club de Bruges a une nouvelle fois fait parler la poudre : "On a su mettre les buts au bon moment pour tuer le match. Ce n'était pas un début de match facile mais c'est une grande victoire. Je suis content d'être ici et avec une équipe pareille, c'est plus facile de marquer des goals". Aux Blauw en Zwart de se montrer aussi inspirés face à Osasuna en barrage de Conférence League cette semaine.