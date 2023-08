Jeremy Doku, la grande nouvelle confirmée !

L'avenir de Doku ne laissait plus vraiment place à l'incertitude. Pep Genesio, son coach, avait même avoué à demi-mot ce week-end qu'il allait quitter Rennes.

Ce lundi, c'est le célèbre journaliste Fabrizio Romano qui l'annonce : Doku va rejoindre Manchester City. Les deux clubs auraient trouvé un accord autour d'un transfert estimé à 60 millions d'euros. Sacha Tavolieri parle quant à lui d'une somme de 65 millions d'euros.

Doku passera sa visite médicale plus tard cette semaine. Il signera ensuite un contrat à long terme avec le champion d'Europe et d'Angleterre en titre.

