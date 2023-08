Un manque de motivation au Standard? "Certainement pas!"

Pas encore de victoire, un seul but et une inquiétante avant-dernière place: le Standard n'y arrive pas en ce début de saison. Mais ce n'est pas par manque de motivation, comme l'a affirmé Wilfried Kanga, samedi soir, après la défaite contre le Cercle.

"En première période, je les trouvais bons. Ils ont réussi à sortir du pressing, à créer des situations et à emmener le public avec eux. Après le repos, c'était plus dur pour eux et on a émergé": vainqueur à Sclessin avec le Cercle, Hugo Siquet s'est montré complaisant avec le Standard à l'issue du match.

Mais, c'est pourtant difficile de sortir des éléments positifs après la prestation des Rouches contre les Groen en Zwart. Peu d'occasions, peu d'inspiration et une défaite 100% logique au coup de sifflet final: les Liégeois sont tout simplement passés à côté de leur match.

Par manque de motivation? C'est la question que se sont posés certains supporters et certains observateurs après la pale prestation de samedi soir. Mais Wilfried Kanga affirme que ce n'est pas le cas. "Il manque beaucoup de choses, mais certainement pas de motivation. On jouait devant notre public et on voulait vraiment gagner ce match. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on doit continuer à se battre", ajoute l'attaquant ivoirien.