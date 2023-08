Le Racing Genk doit éviter la honte absolue

Ce jeudi, Genk doit rassurer et marquer son territoire. En cas d'élimination, les Limbourgeois deviendraient le premier club belge de l'histoire à l'être dès les préliminaires des trois compétitions européennes.

La statistique était déjà terrifiante après l'élimination de Genk des oeuvres du Servette Genève, et elle n'a pas changé depuis : le Racing Genk n'a gagné qu'un seul petit match en Coupe d'Europe depuis janvier 2019.

Une courte victoire en 2021 sur la pelouse du Rapid Vienne : c'est tout pour les Limbourgeois, qui cumulent donc 20 matchs pour une victoire, 7 matchs nuls et 12 défaites depuis 2019 et un 16e de finale d'Europa League face au Slavia Prague.

L'élimination en barrages de la Champions League des oeuvres du Servette Genève aurait pu servir de déclic. Mais rien n'y fit face à l'Olympiakos et une nouvelle piteuse élimination s'est ensuivie, avec une défaite en Grèce et un match nul à domicile.

Cette fois, se dit-on, à coup sûr, Genk va briser le signe indien : après tout l'Adana Demirspor est un "nain" du football européen, qui dispute tout simplement une Coupe d'Europe pour la toute première fois de son histoire. Sûrement, cette fois, Wouter Vrancken et ses hommes vont respecter leur rang ?

On ne peut que l'espérer, car perdre un représentant européen si tôt serait une belle douche froide après une saison 2022-2023 exceptionnelle qui a vu Anderlecht, Gand et l'Union Saint-Gilloise atteindre les quarts de finale d'une compétition européenne. Si Genk se hisse en poules de la Conference League, un beau parcours ferait oublier ces couacs en préliminaires des "grandes soeurs", où la Belgique a moins d'opportunité de briller.

Mais si un parieur a le nez fin, peut-être verra-t-il ces statistiques genkoises en Europe comme un signe que ce jeudi encore, les Limbourgeois "défieront" les pronostics et... ne parviendront pas à l'emporter. Après tout, deux matchs nuls et une qualification aux tirs au but feraient aussi l'affaire. Au point où Genk en est à l'échelle continentale, ce serait déjà bien. Dans le cas contraire, Genk deviendrait le premier club belge à être éliminé en préliminaires des trois Coupes d'Europe...