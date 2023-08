Merveille Bokadi : "J'ai connu pire que la situation actuelle"

Merveille Bokadi fait partie des cadres du Standard. Une situation difficile telle que les Rouches vivent en ce début de saison, le Congolais en a déjà vécu. Selon lui, la situation est semblable à celle du début de saison dernière.

Comment relever la tête ? Comment enfin aller chercher cette première victoire et retrouver une efficacité offensive ? Tout un problème qui se pose au Standard en ce début de saison. Ce jeudi, c’est Merveille Bokadi qui s’est présenté en conférence de presse pour préfacer la rencontre déjà capitale de samedi, à Courtrai.

« On a essayé de parler entre les joueurs pour mettre des choses en place et relever la tête. Les débuts sont difficiles, mais l’ambiance dans le groupe reste bonne. J’ai connu des périodes plus difficiles au Standard que la période actuelle. En cas de victoire samedi, nous aurons 4/15 comme en début de saison dernière. »

Pour ce faire, les Rouches devront proposer autre chose. Une copie bien plus intéressante que celles montrées lors des quatre premiers matchs. « Chacun doit se remettre au travail et prendre ses responsabilités. Pas seulement les anciens, mais toute l’équipe. »

Offensivement, le problème est plus qu’évident. Les Rouches ne marquent pas, mais ne se procurent aucune occasion. « C’était aussi le problème au début de saison dernière. Défensivement ça va, mais on ne marque pas assez. On a beaucoup travaillé ça à l’entraînement et on sait qu’on doit s’améliorer dans ce secteur. Si on marque plus régulièrement, ça va nous donner de la confiance pour la suite. »

La raison ? Les automatismes. Beaucoup de nouveaux joueurs et une grosse difficulté à les accorder sur le terrain. « Ce n’est pas facile de tout mettre en place. C’est une nouvelle équipe, avec un nouvel entraîneur. On apprend à se connaître match par match et on va avancer de la sorte » a conclu Merveille Bokadi.