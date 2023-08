Le superbe coup d'Anderlecht dans le dossier Murillo !

Désireux de vendre Murillo cet été, Anderlecht aura finalement attendu la fin du mercato pour céder le Panaméen.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le RSCA aurait trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille pour le transfert du joueur de 27 ans.

Un très beau coup en perspective. Marseille étant en effet un club avec de gros moyens financiers. De plus, Murillo est toujours blessé aux ischios-jambiers.

EXCL: Olympique Marseille agree deal to sign Michael Murillo from Anderlecht on permanent deal, here we go! 🚨⚪️🔵🇵🇦 #OM



27 yo right back will join OM in the next hours, agreement between all parties also on personal terms. #TeamOM pic.twitter.com/Yfm7MhL6nV