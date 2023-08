Simone Inzaghi réagit au transfert de Romelu Lukaku

Cela ne devrait plus tarder : Romelu Lukaku va signer à l'AS Rome. La fin d'un feuilleton qui aura duré tout le long de l'été.

La nouvelle destination de Lukaku ne fait plus vraiment de doute. Les plus grands médias et journalistes ont déjà annoncé un accord entre Chelsea et l'AS Rome. De son côté, Lukaku a confirmé son transfert.

En début de mercato, Lukaku ne voulait qu'une chose : retourner définitivement à l'Inter. La suite, on la connait. Lâché par l'Inter, Lukaku aura ensuite discuté avec la Juventus, ce qui aura fait réagir de nombreuses personnalités du club.

Mais pas son ancien coach, Simone Inzaghi. "L'histoire méritait une autre fin. Personnellement, j'ai donné beaucoup de mon temps pour essayer de le faire revenir parmi nous. L'année dernière aussi, le club et moi avions tout fait pour qu'il joue pour l'Inter. Il avait l'amour de toute la famille de l'Inter", avait déclaré Inzaghi.

Au micro de DAZN, il s'est exprimé quant au futur transfert de Lukaku. “C’est une très bonne nouvelle pour l’AS Rome et pour le football italien. C’est très bien pour la Serie A d’avoir des tops joueurs comme Lukaku."