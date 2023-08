Le Standard renforce encore son équipe de jeunes avec un international U23

Le SL16 accueille Soufiane Benjdida en provenance du Raja Athletic Club. Il portera le n°9.

Soufiane Benjdida (21 ans) est le nouvel attaquant du SL 16. Un transfert qui vient seulement d'être officialisé, mais qui était déjà dans les tuyaux depuis de longues semaines ; l'international marocain U23 vient simplement d'obtenir tous les papiers nécessaires à son arrivée en Belgique.

Benjdida arrive du Raja Athletic Club où il a déjà disputé 64 matchs pour 13 buts et 4 passes décisives. Il a signé au Standard pour deux ans, et on imagine aisément qu'à l'instar de Jorge Ruvalcaba, ailier mexicain arrivé plus tôt cet été, Soufiane Benjdida peut rapidement entrer en ligne de compte pour l'équipe A.