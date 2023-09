Après Kana, un autre Anderlechtois file vers ce club belge

Suite à ses très nombreux renforts de qualité au milieu de terrain, Anderlecht cherchait une solution pour Marco Kana. Uniquement un prêt était envisagé par le RSCA. Sans option d'achat, donc.

Westerlo a fait face à l'intransigeance de Jesper Fredberg et sa bande lors des négociations. Kana a bien été prêté, mais à Courtrai. .

Le KV, qui s'est également intéressé à Kristian Arnstad (sans le même succès), serait également en bonne voie pour recruter un autre Mauve. Selon Het Laatste Nieuws, Lucas Lissens (22 ans) pourrait quitter Anderlecht, conscient de ses chances réduites de jouer un rôle important cette saison chez les RSCA Futures.

Courtrai est en passe d'être racheté par Burnley, entraîné par un certain Vincent Kompany. L'intérêt du club pour des joueurs d'Anderlecht n'aurait alors rien d'un hasard.

