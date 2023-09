Jérémy Doku "frustré" après sa première titularisation avec Manchester City

Grand moment ce samedi pour Jérémy Doku : l'ailier des Diables Rouges a été titularisé face à Fulham. Il n'a pas démérité, mais était un peu frustré.

Peu de gens s'attendaient à ce que Jérémy Doku (21 ans) soit immédiatement propulsé titulaire par Pep Guardiola à Manchester City. Mais le Diable Rouge, fraîchement arrivé de Rennes, était au coup d'envoi face à Fulham, après être resté sur le banc face à Sheffield United.

Aligné en lieu et place de Jack Grealish, blessé, Doku a par moments montré ses qualités de percussion et de dribbles, surtout à partir du moment où il a permuté avec Phil Foden pour passer sur son meilleur flanc. Mais le Belge restait frustré après ces 75 bonnes minutes.

Doku frustré de ne pas avoir servi Haaland

"J'étais un peu nerveux en début de match car c'est ma première rencontre ici, après une signature importante dans un grand club, c'est normal", reconnaît Jérémy Doku au micro de City TV. "J'ai fait de mon mieux pour aider l'équipe. L'avantage à domicile, c'est que quand tu réussis quelque chose, la foule crie pour t'encourager".

Je suis frustré de ne pas avoir donné d'assist ou marqué

Doku a en effet réussi quelques jolis gestes, mais a également perdu un nombre de ballons assez élevé ; son travail défensif, cependant, a pu être apprécié par Pep Guardiola et avec un peu plus de précision, il devrait combler le coach catalan.

Ce qui n'empêche pas Jérémy d'être frustré, notamment parce qu'il n'a pas pu aider Erling Haaland. "On le voit aujourd'hui, il marque trois goals, c'est très facile avec lui, tu lui donnes le ballon et tu sais qu'il marque", sourit Doku. "C'est pour ça que je suis un peu frustré aujourd'hui de ne pas avoir pu donner une passe décisive, ou marquer un but, alors que nous avons marqué beaucoup".