Anderlecht confronté à un obstacle de taille dans le dossier Thorgan Hazard ?

Nous vous révélions en exclusivité qu'Anderlecht voulait recruter Thorgan Hazard. En difficulté à Dortmund, le joueur de 30 ans est à la recherche de temps de jeu et veut se relancer.

Un transfert prestigieux, mais qui demandera à Anderlecht de consentir à un investissement conséquent. Le Nieuwsblad explique que le salaire d'Hazard risque de poser problème. Il gagne en effet 5 millions d'euros annuels.

Sacha Tavolieri explique également qu'Anderlecht, qui avait proposé un contrat de 4 saisons - en accord avec les volontés du joueur - aurait revu sa proposition, offrant désormais un contrat de 3 ans + un an en option. Ce qui pourrait d'avantage compliquer les choses, à quelques heures de la fermeture du mercato...

🤔🇧🇪🟣 This still gets stuck on several points for Thorgan #Hazard : While the #RSCA had issued the possibility of offering a 4-year contract (player's will), the fact of having reviewed its position for a 3-year contract + one year option as well + the still too big difference… https://t.co/xu4eet6Y06 pic.twitter.com/XjBJHmHnpK