Zeno Debast évoque son transfert avorté et juge le mercato d'Anderlecht

Le Diable Rouge était lié à un transfert cet été, notamment au PSV Eindhoven. Zeno Debast est finalement resté au Lotto Park pour parfaire son apprentissage.

En Belgique, le mercato d’Anderlecht a impressionné. Les Mauves ont de l’ambition et l’affichent, au plus grand plaisir de Zeno Debast. Le Diable Rouge se réjouit des transferts réalisés par Jesper Fredberg.

« Anderlecht a fait un très beau mercato, avec de bons profils. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il va falloir un petit peu de temps pour que tout se mette en place, mais c’est un beau groupe. »

Longtemps lié à un transfert, notamment au PSV, Debast a finalement fait le choix de rester à Anderlecht.

« Je voulais faire le meilleur choix pour moi et ma carrière. J’ai toujours été concentré sur Anderlecht et les Diables, mais c’était à moi de voir pour la suite. Le club a toujours été ouvert avec les clubs qui se sont renseignés. Mais pour avoir un transfert, il faut que les trois parties soient d’accord et cela n’a pas été le cas. »

En cette fin de mercato estival, Anderlecht a officialisé l’arrivée d’un nouveau gardien très expérimenté, Kasper Schmeichel. Un nouvel atout de taille, selon l’arrière central.

« C’est beau de voir ça, qu’un joueur comme lui vienne en Pro League, surtout chez nous. C’est un gros caractère, c’est ce dont nous avions besoin dans le groupe jeune et ambitieux que nous sommes. C’est une bonne chose, que du positif. »

Les Mauves font un bon début de saison et plusieurs se demandent si le retour au premier plan du Sporting d’Anderlecht est enfin arrivé. Zeno Debast ne voit pas si loin et refuse de parler d’ambitions disproportionnées.

« Jouer le titre avec Anderlecht ? C’est encore beaucoup trop tôt pour en parler. On continue de prendre match par match, on ne regarde que le prochain et on verra où cela nous mène » a conclu le jeune Diable Rouge.