Jérémy Doku revient sur sa période difficile avec les Diables Rouges : "J'ai eu un creux..."

Jérémy Doku est sous le feu des projecteurs depuis son transfert à Manchester City. Il s'est également imposé comme un Diable Rouge important malgré une petite période de creux.

Jérémy Doku est actuellement avec les Diables Rouges pour le rassemblement en vue des deux rencontres qualificatives pour l'Euro 2024 en Azerbaïdjan et face à l'Estonie.

Dans un entretien accordé à RTL, le nouveau joueur de Manchester City est également revenu sur sa période Diable Rouge. Un parcours fait de hauts et de bas avec notamment des blessures qui l'ont longtemps écarté des terrains.

"J'ai commencé à 18 ans et j'ai enchaîné les matchs avec Roberto (Martinez, NDLR). J'ai joué jusqu'à l'Euro où j'ai bien terminé face à l'Italie mais après j'ai eu un creux avec mes blessures et j'ai arrêté de jouer avec l'équipe nationale pendant un an", a expliqué le Diable.

"J'étais blessé jusqu'à la Coupe du monde. Je suis revenu à ce moment-là mais je n'ai pas beaucoup joué mais j'ai été performant sur le terrain. Le creux m'a empêché d'enchaîner les matchs mais l'important c'est désormais d'être décisif pour l'équipe nationale", a-t-il ajouté.

Enfin, Doku a également confié que le gros changement, afin de surmonter ces blessures, est venu au niveau du mental : "Je ne devais plus avoir peur d'être blessé, de jouer à ma façon."