L'arrivée de Thorgan Hazard à Anderlecht montre les "grandes ambitions du club"

Le Sporting d'Anderlecht a réalisé un très gros coup sur le marché des transferts mercredi soir. La venue de Thorgan Hazard a fait l'effet d'une bombe.

Le Sporting d'Anderlecht peut faire venir des gros noms et l'a encore prouvé lors de la dernière période des transferts. Après Kasper Schmeichel, c'est Thorgan Hazard qui a rejoint les Mauves sur le gong lors de la dernière journée du mercato.

Une arrivée qui boucle un mercato XXL de la part du RSCA qui devra désormais prouver qu'il peut viser le haut du classement. Au minimum les Playoffs 1, voire plus... ?

"Au RSC Anderlecht, nous avons de grandes ambitions pour l'avenir. L'arrivée de Thorgan Hazard en est une nouvelle preuve", a commenté Jesper Fredberg, CEO Sports du club.

"Thorgan est un international belge, expérimenté et il correspond au profil que nous recherchions : il est fort techniquement, offensif et possède également un aspect physique et agressif dans son jeu. Et surtout, il a encore très envie de réussir avec nous. Nous sommes impatients de construire l'avenir avec ce groupe."