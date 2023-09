Surprenant : selon Fredberg, le meilleur transfert d'Anderlecht...était déjà dans le noyau

Le RSC Anderlecht aura impressionné cet été sur le mercato. Les Mauves ont recruté 12 joueurs, dont plusieurs noms ronflants.

Ce mercato d'envergure, Anderlecht le doit à son CEO Sports, Jesper Fredberg. Le Danois a rebâti l'équipe, y apportant énormément de qualité et d'expérience.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Fredberg s'est exprimé sur plusieurs transferts réalisé cet été. "Je suis satisfait de tous les joueurs (recrutés). Thorgan Hazard est un grand nom qui a très envie de jouer pour Anderlecht. Schmeichel préfère Anderlecht à beaucoup d'autres clubs parce qu'il veut réaliser quelque chose ici. Idem pour Delaney. Rits arrive du Club de Bruges pour devenir un Mauve. Patris a choisi Anderlecht en tant qu'international belge chez les Espoirs. Ce sont tous des joueurs qui n'ont pas choisi pour l'argent, mais parce qu'ils veulent faire partie d'Anderlecht, à court et à long terme."

Questionné sur le transfert dont il est le plus satisfait, Fredberg a surpris en choisissant finalement...Theo Leoni, qui a rejoint le groupe A en provenance des RSCA Futures cet été. "J'ai choisi Leoni, à qui j'ai offert un nouveau contrat cet été. Il a attendu patiemment sa chance et a la bonne attitude. Je suis heureux pour lui qu'il réussisse parce qu'il a travaillé dur pour cela. Il est important que lorsque nous recrutons un nouveau joueur, nous ne fermions pas la porte à d'autres joueurs. Qu'ils soient jeunes ou vieux, expérimentés ou non, cela n'a pas d'importance. Si vous vous intégrez dans l'atmosphère du groupe et que vous apportez une valeur ajoutée, vous jouerez toujours."