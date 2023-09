La Juventus sur la piste d'un grand talent de Pro League

Antonio Nusa est l'un des joueurs les plus suivis du championnat belge, et probablement l'une des futures grosses ventes du Club de Bruges. En plus de l'Angleterre, la Juventus suit le jeune norvégien.

Antonio Nusa (18 ans) est resté à Bruges cet été, et les supporters du Club vont devoir en profiter le temps que cela durera. En effet, l'ailier norvégien fait sensation, et a même trouvé le chemin des filets pour la première fois en sélection ce week-end. On sait que Chelsea a émis une offre de 30 millions d'euros en fin de mercato - de l'aveu même du joueur - et ne lâchera pas Nusa lors de la fenêtre hivernale ; d'autres clubs anglais sont également sur le coup. Mais Antonio Nusa n'intéresse pas que la Premier League. En effet, selon les informations du Corriere Dello Sport, Antonio Nusa serait dans les petits papiers de la Juventus de Turin. La Vieille Dame aura de la concurrence sur le dossier. Antonio Nusa veut briller en Pro League Avant un départ, Nusa va devoir confirmer sous son compatriote Ronny Deila à Bruges : cette saison, il a inscrit un but et délivré 2 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ne feront que s'améliorer au fil de sa progression.