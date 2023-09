Le Standard en grand danger ? Pierre Locht répond aux révélations alarmantes de ces dernières semaines

Une enquête d'investigation récente a dévoilé une situation financière supposément très inquiétante au Standard de Liège. Mais Pierre Locht, CEO des Rouches, a calmé le jeu.

Dans un long entretien accordé à la RTBF, Pierre Locht, CEO du Standard, a évoqué la situation financière du club et répondu aux allégations du média norvégien Josimar, qui assurait récemment que "l'avenir du Standard en tant que club professionnel" était en danger.

"Le club était en grand danger, et il l'est désormais moins grâce à 777 Partners. C'est un actionnaire qui fait du bien au Standard, pas l'inverse", assure Locht. "La situation était très inquiétante au moment du rachat, et la situation reste difficile mais elle est 100% sous contrôle. Nous sommes dans les clous au niveau du budget".

Le Standard n'est pas en danger

777 Partners a déjà été pointé du doigt et est même poursuivi au Canada et en Australie pour avoir contracté des prêts à court terme à taux d'intérêt très élevé. "Nous n'avons contracté aucun emprunt. Les fonds provenant de 777 sont purement des injections de capital", affirme Pierre Locht.

© photonews

"Ce ne sont pas des fonds pour lesquels le club doit rembourser quelque chose à 777 Partners ou sur lesquels il y a des intérêts". Même constat pour l'un des points soulignés par l'enquête de Josimar, à savoir que le Standard serait surveillé par la commission de licences.

"C'est le cas de tous les clubs en Belgique, sauf trois. Le Standard n'est donc pas une exception à ce sujet", précise Pierre Locht. "Des choses ont été écrites qui ne sont pas exactes. Nous n'avons reçu aucune alerte de la part de la commission en août dernier. Oui, il y a eu un retard de quelques jours, car nous attendions les droits TV. Mais nous avions prévenu en amont".