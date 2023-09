Cette jeune pépite a fait ses grands débuts avec les U21 : "Une semaine presque parfaite"

Titulaire pour la première fois de sa jeune carrière avec les U21, Luca Oyen (20 ans) a disputé l'intégralité de la rencontre face au Kazakhstan, remportée 1-0 par les Diablotins.

"Je suis bien sûr très heureux d'avoir pu faire mes débuts en tant que titulaire", a déclaré Oyen dans les colonnes d'Het Belang Van Limburg. "Bien sûr, je suis fier de jouer pour mon pays. Je me suis également entraîné très dur la semaine dernière et je me sens donc récompensé."

Discret et peu à son avantage en première période, Oyen est ensuite monté en puissance en seconde période et a failli donner une passe décisive à Vermant. "Cela aurait rendu ma semaine absolument parfaite. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Cette première passe décisive aurait été bien, mais nous avons pris les trois points et c'est le plus important."