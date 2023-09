L'Espagne en pleine démonstration, l'Italie garde des chances pour l'Euro

Deux grandes nations du football européen, l'Espagne et l'Italie, devaient se rassurer lors de ces matchs qualificatifs pour le prochain Euro. C'est chose faite.

Ce mardi soir, l'Espagne s'est promenée à domicile face à Chypre (6-0). La Roja a vu Gavi, Mikel Merino, Joselu, Ferran Torres (x2) et Alex Baena confirmer une victoire nette et sans bavure. L'Espagne est, avec un match en moins, à la deuxième place du groupe A. Les hommes de Luis de la Fuente comptent 9 points sur 12. L'Ecosse est en tête, avec 15 points sur 15.

L'Italie devait absolument gagner pour se relancer dans le groupe C. La Squadra Azzura a remporté son match de lundi soir face à l'Ukraine (2-1). Frattesi (Inter Milan) a inscrit les deux buts italiens (12e et 29e). Yarmolenko a réduit l'écart pour l'Ukraine. L'Italie se replace à la 2e place du groupe, avec 7 points et un match en moins. L'Angleterre, 13 points, est leader de ce groupe C.