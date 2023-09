Serviteur d'Erling Haaland et de retour sur le banc au Club de Bruges ?

Samedi, le Club de Bruges recevra Charleroi. Un match qu'Antonio Nusa n'est pas certain de disputer.

Après la Belgique, c'est à la Norvège de succomber à la hype Antonio Nusa. Pour ses deux premières apparitions sous la vareuse nationale, le prodige du Club de Bruges a frappé fort : un but et un assist face à la Jordanie puis deux passes décisives face à la Géorgie, de quoi se faire adouber par un certain Erling Haaland qui a profité de ses offrandes.

Pourtant, le joueur de 18 ans pourrait bien démarrer la rencontre de samedi sur le banc. En conférence de presse, Ronny Deila affirmait observer un petit contre-coup chez son joueur : "Nusa est fatigué après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est humain. Tout cela demande beaucoup d'énergie de la part d'un si jeune homme". Dans ces propos, relayés par Het Nieuwsblad, il fait notamment référence à l'offre de 30 millions émise par Chelsea le jour du mercato.

Mais Deila se montre malgré tout rassurant : "Antonio est un homme intelligent, quelqu'un qui prend les bonnes mesures. S'il y a quelqu'un qui peut supporter toute cette attention, c'est bien lui. Au Club de Bruges, il jouera souvent et pourra se développer. Il pourra également évoluer en Europe. À un si jeune âge, c'est important. En outre, il jouera également pour des prix". Une volonté compréhensible de protéger Nusa, qui n'avait que peu joué ces deux dernières saisons.