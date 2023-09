Thorgan Hazard ne veut plus être un "couteau suisse" : voilà le rôle qui l'attend à Anderlecht

Thorgan Hazard est venu renforcer le noyau du RSC Anderlecht en dernière minute, un transfert parmi les plus surprenants du mercato. Dans quel rôle évoluera-t-il ? Brian Riemer et l'intéressé ont répondu...

L'arrivée de Thorgan Hazard au Sporting d'Anderlecht s'est dessinée dans les dernières coudées du mercato. "Pour être honnête, Anderlecht m'a contacté pour la première fois deux semaines avant la fin du mercato, et avant ça, je n'avais pas envisagé de revenir en Belgique", explique-t-il en conférence de presse ce vendredi.

"Puis, les choses ont changé à Dortmund. On m'a bien fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Vous savez comment vont les choses en football. Un directeur sportif m'a fait venir, le coach (Lucien Favre, nda) me connaissait de 'gladbach... puis les choses ont changé", regrette Hazard.

Mal-aimé à Dortmund, souhaité à Anderlecht

Son changement de statut à Dortmund a donc poussé Thorgan vers la sortie. "Ca aurait été plus simple pour moi de rester là car mes enfants y sont scolarisés. Mais quand tout se mettra en place, la famille sera contente d'être rentrée en Belgique", sourit-il. "Je n'ai pas eu d'autres contacts en Pro League ; à l'étranger, oui, mais je ne me voyais pas partir trop loin".

© photonews

Désormais, il se sent enfin désiré et apprécié : "Les supporters d'Anderlecht m'ont envoyé plein de messages, ils ont l'air très content, et je le suis aussi. Ma discussion avec la direction du RSC m'a convaincu aussi, le club veut revenir au top et c'est un projet qui me plaît", assure-t-il.

Hazard, enfin, arrive dans un groupe où il sera l'une des stars majeures, et plus un bouche-trou. "Non seulement je n'ai pas beaucoup joué récemment, mais rarement à mon meilleur poste. J'étais un peu le couteau-suisse, comme ils disaient... Avec mes qualités, ça me fera du bien de jouer là où je me sens le mieux", conclut le Diable Rouge.

Hazard, proche du rectangle

Brian Riemer, lui, a une idée concrète de ce qu'il attend de Thorgan Hazard. "Je vois en lui un joueur qui doit venir dans la boîte. Nous avons tenté divers systèmes, en losange, en rectangle, en triangle. Thorgan peut s'épanouir dans tous ces schémas", se réjouit le coach du RSCA.

"Que ce soit sur l'aile en rentrant dans le jeu, ou en milieu avancé qui peut pousser pour venir dans le rectangle. Je sais qu'avec lui, il y aura du calme au ballon et des opportunités pour créer du danger devant", espère Riemer. Plus question pour Thorgan de cavaler sur tout un flanc, donc.