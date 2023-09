Un départ de sa star dès cet hiver ? Deila ne semble pas s'en inquiéter

Ce samedi, le Club de Bruges accueille le Sporting de Charleroi dans le cadre de la 7e journée de Pro League.

Ronny Deila s'est présenté ce vendredi en conférence de presse. Le coach norvégien a parlé de l'explosion soudaine de son compatriote et joueur Antonio Nusa, qui vient de faire des débuts fracassants avec l'équipe nationale et est déjà cité dans les plus grands clubs d'Europe.

"La question de savoir si nous pourrons garder Antonio l'hiver prochain est une question qui ne me préoccupe pas vraiment pour l'instant", a déclaré Deila dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Je sais que mon jeune compatriote a une bonne tête, il est assez intelligent pour comprendre comment gérer tout ce qui entoure sa personne. Même si, bien sûr, ce n'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus. Mais il sait aussi qu'il n'en est qu'au tout début de sa carrière", a continué Deila.