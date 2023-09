Anderlecht prend une décision après l'exclusion de Debast

Ce dimanche sur le terrain de Courtrai, Anderlecht a concédé un penalty évitable. Maxime Dupé, sur une relance manquée, a forcé Zeno Debast à sauver le ballon de la main, à même la ligne.

Suite à cette intervention volontaire, Debast a été exclu, laissant ses coéquipiers à 10 face au KV Courtrai.

Ce lundi, le parquet fédéral a requis une suspension d'un match effectif envers le jeune défenseur du RSCA. Le club avait le choix d'accepter la proposition de suspension, ou de la refuser et ainsi d'aller en appel.

Selon les informations d'Het Laatste Nieuws, Anderlecht a décidé de refuser cette suspension et de la contester devant le Comité disciplinaire. Si le club bruxellois obtient gain de cause, Debast sera disponible face au Club de Bruges le week-end prochain. On se rappellera que Majeed Ashimeru avait écopé d'une suspension d'un match avec sursis pour un geste similaire.