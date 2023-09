Brian Riemer avait-il raison à propos du synthétique de Saint-Trond ?

Saint-Trond est le seul club de Jupiler Pro League à évoluer sur un terrain synthétique. Après la grave blessure de l'arrière droit du KV Malines Rafik Belghali, les discussions ont repris.

Ce week-end lors de la rencontre entre STVV et Malines, l'arrière droit malinois Rafik Belghali s'est tordu le genou et a quitté la pelouse après moins de dix minutes. Il manquera, au minimum, six mois de compétition.

Plus tôt cette saison, l'entraîneur d'Anderlecht Brian Riemer avait déjà qualifié l'état du synthétique de Saint-Trond de "catastrophique et dangereux". Avait-il raison ?

Kompany rejoint Riemer

En préparation, Burnley et Vincent Kompany voulaient disputer un match amical contre Saint-Trond mais ont refusé de le jouer sur le terrain synthétique du Stayen. Finalement, le match a été annulé car la mairie de Diest, où la rencontre devait finalement se disputer, n'a pas donné son autorisation.

En fin de saison dernière, le défenseur de l'Antwerp Jelle Bataille n'était pas non plus très enthousiaste. "Y jouer une fois par an est largement suffisant. Le lendemain, je suis beaucoup plus raide que d'habitude. C'est le terrain le moins agréable de Belgique."





Bien entendu, le gazon artificiel présente de sérieux avantages. Il faut moins le remplacer, premièrement. Sa dernière rénovation complète date de 2019 et est valable pour... huit ans, avec un bon entretien. Roland Duchâtelet, toujours propriétaire de l'infrastructure, affirme qu'elle est brossée chaque semaine.

Un risque de blessure jusqu'à trois fois plus élevé

Un brossage nécessaire pour remettre les tiges artificielles bien droites. Brian Riemer estimait d'ailleurs qu'elles étaient très plates. Des études ont montré que le risque de se blesser sur un terrain synthétique est bien plus élevé dans des conditions de compétition.

Le risque de déchirure du ligament croisé antérieur - comme celui de Belghali - est trois fois plus élevé sur un terrain artificiel que sur une pelouse traditionnelle, a étudié le Centre national britannique de recherche en santé.



La question s'est donc posée à plusieurs reprises : les bénéfices valent-ils le risque ? A Saint-Trond, il serait impossible de passer sur une pelouse entièrement traditionnelle puisqu'un parking commercial existe en dessous du stade. Une pelouse hybride est donc envisagée, étudiée.