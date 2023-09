Hugo Siquet voit le Standard s'en sortir : "Ca me touche de les voir galérer"

L'histoire de Hugo Siquet au Standard a beau s'être terminée de manière amère, le latéral du Cercle de Bruges garde beaucoup d'affection pour les Rouches. Il espère les voir s'en sortir.

On le sait, il l'a déjà expliqué, Hugo Siquet en a beaucoup voulu à l'ancienne direction du Standard pour la façon dont son aventure s'est terminée. "J'étais un enfant du club, je demandais juste de la confiance et ils ne me l'ont pas donnée", regrette-t-il encore au micro de la RTBF.

Mais aujourd'hui, la page est tournée, et le néo-Diable Rouge espère voir le Standard relever la tête. "Ca me touche de voir comme le club galère aujourd'hui. Même si je pense que le mercato va changer les choses", espère-t-il.

"Djenepo, Sowah, Hayden, c'est de la qualité, et je pense que les résultats vont suivre. Mais c'est clair que voir leurs premiers matchs, c'était compliqué : l'état mental des joueurs, l'état des supporters", reconnaît Siquet. "Mais après ce mercato, il ne faut pas s'inquiéter. Ou alors, c'est que le problème est ailleurs".