Marlon Fossey peste après le partage du Standard contre Westerlo et évoque son retour dans le 11 de Carl Hoefkens

A nouveau titulaire sur le côté droit, Marlon Fossey a partagé toute sa frustration après la rencontre. Le Standard aurait dû gagner ce match, mais peine encore bien trop à se créer de vraies occasions.

Malgré une domination dans le jeu, le Standard n'est pas parvenu à prendre le pas sur Westerlo ce vendredi soir. Les Rouches ont contrôlé le ballon mais n'ont pratiquement jamais mis Sinan Bolat en difficulté.

"Tout le monde est embêté, car nous étions clairement la meilleure équipe. On avait la possession mais on n'a pas réussi à mettre suffisamment l'adversaire en danger. Ce sont clairement deux points de perdus et pas un point gagné" peste Marlon Fossey.

Une nouvelle fois déjà cette saison, c'est dans les 30 derniers mètres que le Standard a tout gâché, manquant grandement de précision dans les dernières passes.

"Il nous a manqué le dernier geste, la dernière décision dans le rectangle. Ils avaient tous les joueurs derrière la balle, on a bien pressé ce qui nous a permis d'avoir cette possession. Mais les derniers gestes n'ont simplement pas été bons" poursuit le latéral américain.

Point positif : Arnaud Bodart ne s'est pas retourné et a conservé ses filets inviolés pour la première fois de la saison. "Je ne pense pas qu'ils aient créé la moindre occasion, ce qui est quelque chose de positif à retirer de ce match. Mais considérant les positions des deux équipes et le match, on aurait dû gagner. Tout ce qu'on peut faire maintenant est se concentrer sur Louvain."

"L'entraîneur nous a dit que si on marquait un but, l'opinion sur le match allait changer. Tout le monde aurait été heureux si l'on avait gagné 1-0 en faisant le même match. Mais puisqu'on n'a pas marqué, les gens peuvent dire que ce n'est pas une bonne performance. Cela nous prouve qu'il ne nous manque vraiment pas grand-chose"

Titulaire en début de saison, Marlon Fossey a cédé sa place à Gilles Dewaele pendant quelques semaines. Revoilà l'Américain titulaire, déterminé à garder sa place "Je suis quelqu'un d'honnête. Les premiers matchs, je n'avais pas mon niveau habituel et je suis allé sur le banc. Mon objectif est maintenant de rester dans l'équipe et de l'impacter davantage" a conclu Marlon Fossey.