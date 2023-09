"Oui, je cherche encore un peu ma place à Anderlecht"

En recrutant Thomas Delaney, Anderlecht s'est doté d'un sacré capital expérience. La greffe commence à prendre, même si le milieu de terrain doit encore trouver ses marques.

Avec son mercato qu'on pourrait qualifier de gourmand, Anderlecht ne peut plus se cacher cette saison. Parmi les recrues notables, Thomas Delaney a déjà pris conscience de la nécessité de confirmer ce retour au premier plan sur le terrain : " Les ambitions du club sont également claires. D'abord atteindre les six premiers et ensuite on verra. Nous devons progresser et prendre des points en même temps" déclare-t-il au Laatste Nieuws.

Le Danois reconnait que les dernières semaines auraient pu être meilleures en matière de jeu proposé, notamment le weekend passé à Courtrai : "Nous devons être critiques envers nous-mêmes. Tant à Genk que contre Courtrai, nous n'avons pas été bons. Il y a trop de nervosité dans l'équipe et on commet des erreurs".

Mais Delaney ne s'inquiète pas outre-mesure et compte de plus en plus prendre ses responsabilités : "Je suis toujours très présent, c'est mon caractère. Mais pour diriger et aider les autres, je dois d'abord être moi-même. Je cherche encore un peu mon rôle dans cette équipe" confie-t-il.