Marc Brys dithyrambique envers l'un de ses joueurs

Les choses s'améliorent déjà pour Marc Brys et OHL. Grâce à un excellent joueur, qui a été un véritable fléau pour l'équipe adverse. Sur le plan offensif, un certain Jon Dagur Thorsteinsson a été omniprésent sur le terrain du KV Mechelen.

L'Islandais a fait 0-1 et a provoqué un penalty. Thorsteinsson a certainement marqué les esprits. Bien plus que lors des matches précédents.

"Cela est lié à ses qualités et à mes choix. Il y a trois semaines, nous avons changé de système. La zone de l'aile offensive n'était occupée par personne, il devait donc jouer au centre. Cela lui a posé des problèmes", explique Marc Brys.

Mais face à Malines, le joueur d'OHL s'est montré sous un bon jour. "Il jouait avec Maziz, plus près de l'attaquant Nsingi. Thorsteinsson s'en sortait beaucoup mieux, avec une bonne éxecution. Il s'est adapté très rapidement à notre façon de jouer, et sa condition physique s'améliore."

Après leur victoire face à Malines, OHL s'est un peu rassuré. "Nous sommes sur la bonne voie. Il y a plus de cohésion, de collectif et un plus grand esprit guerrier. C'est ce qui nous manquait au début de la saison", a conclu Brys.