Stupeur : un ancien entraîneur du PSG...sur le banc de l'OM ??

C'est la débandade totale à l'Olympique de Marseille. Suite à une rencontre houleuse avec les supporters, le coach Marcelino a décidé de quitter le navire à la surprise générale.

La situation est telle que c'est actuellement Jacques Abardonado qui occupe le rôle d'entraîneur intérimaire. Face au PSG ce week-end, Marseille n'a rien pu faire et s'est très lourdement incliné sur le score de 4 buts à 0.

Plusieurs pistes auraient déjà été explorées pour trouver un remplaçant sur le banc de l'OM. Mais, selon RMC Sport, la dernière en date mènerait à...Christophe Galtier, jeté en pâture au terme de la saison dernière après des résultats décevants, notamment en Ligue des Champions.

Le média français ajoute que l'OM et ses dirigeants apprécient Galtier. Ils l'avaient déjà sondé l'été dernier après le départ d'Igor Tudor. Ils auraient renoué contact avec lui ces derniers jours. Galtier serait en hésitation, étant également approché par le Qatar. Son éventuelle arrivée à Marseille, dans un tel contexte de crise et son passif avec le PSG, pose également question et pourrait mettre le feu aux poudres.

La piste semble sérieuse, et voir Galtier - qui est né à Marseille et qui a débuté sa carrière de joueur là-bas - entraîner prochainement l'OM est loin d'être impossible...