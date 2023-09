Gaëtan Englebert, entraîneur heureux mais pas encore pleinement satisfait de son RFC Liège

Gaëtan Englebert est un entraîneur heureux, mais pas encore pleinement satisfait. La mentalité montrée à Beveren a été parfaite, on peut l'écrire, mais Liège doit encore apprendre à tuer un match pour ne pas se mettre en danger.

Gaëtan Englebert est un entraîneur heureux... mais pas encore pleinement satisfait. Ce dimanche à Beveren, le RFC Liège a rapporté une victoire importante, permise par la reprise de volée d'Alessio Cascio dans le temps additionnel.

Les Liégeois ont mené au score et auraient presque pu se mettre à l'abri avant le retour aux vestiaires. Englebert le sait, ces occasions devront être converties à l'avenir dans une division bien plus exigeante que la Nationale 1 où les "cadeaux" de l'adversaire sont directement exploités.

"On a pêché à la finition en première période, on aurait dû rentrer avec un avantage de deux buts à la pause. Même si le ballon passe dix mètres au-dessus, on ne doit pas hésiter à tirer et prendre notre chance."

En deuxième période, c'est Beveren qui a repris le match en main et Liège a souffert. Beaucoup souffert, mais les Sang & Marine ont su faire le gros dos, ne pas concéder ce deuxième but avant de réaliser le hold-up parfait en toute fin de match.

"Mes joueurs ont fait tous les efforts qu'il fallait pendant tout le match, je suis très fier d'eux. C'est notre première grosse victoire à l'extérieur de la saison, elle fera certainement du bien à tout le monde. On se repositionne au classement et on pourra affronter Lommel, le leader, dans de bonnes conditions" a conclu Gaëtan Englebert.