Gros changement en vue concernant les arbitres de Pro League

Les rémunérations arbitrales sont au coeur de plusieurs débats à la Pro League. L'AG de ce lundi a permis de dégager un plan clair.

Une grève des arbitres de la Pro League est-elle à craindre ? Il y a un dix ans en tout cas, les hommes au sifflet et ceux qui les accompagnent avaient émis l'idée. La raison ? Leurs rémunérations. Ces dernières étaient d'ailleurs au coeur des débats de l'Assemblée générale de la Pro League ce lundi.

Les rémunérations arbitrales n'ont plus été adaptées depuis dix ans et cela commence à faire long pour les officiels du week-end (et pas que). Selon Het Laatste Nieuws, un nouveau plan serait pour la table afin de leur octroyer une (légère augmentation).

Ainsi, un arbitre principal touche 2000 euros par mois et pourrait passer à 2200 euros, ce qui reste en dessous des standards des autres gros championnats européens. Un juge de ligne passerait de 850 à 1000 euros par rencontre. La plus grosse augmentation viserait les membres du VAR qui passerait de 450 à 1000 euros par match.