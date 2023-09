Moussa N'Diaye déclare sa flamme...et sa fierté 

Moussa N'Diaye, le défenseur latéral gauche de 21 ans du RSC Anderlecht, réagit après avoir prolongé son contrat avec les Mauves et Blancs. N'Diaye est très satisfait de sa prolongation de contrat.

Le jeune Sénégalais est très fier de porter les couleurs d'Anderlecht. Son contrat a été étendu jusqu'en 2027.

N'Diaye se montre content, fier et ambitieux à Anderlecht. "Je suis très heureux de cette prolongation de contrat, car je suis tout simplement très fier de jouer pour le RSC Anderlecht et parce que j'ai encore beaucoup à accomplir avec ce club", déclare N'Diaye via les canaux officiels d'Anderlecht.

N'Diaye indique qu'il se sent bien à sa place à Anderlecht. "Je me sens bien ici et je ressens beaucoup de confiance. En même temps, je suis encore jeune et je veux surtout continuer à apprendre afin de pouvoir aider l'équipe de mieux en mieux", conclut N'Diaye.

Actuellement, N'Diaye est blessé au cou, ce qui l'a empêché de participer au dernier match de la Jupiler Pro League contre le Club Bruges. Il n'est pas encore clair s'il pourra débuter dans le prochain match à l'extérieur contre le KAS Eupen.