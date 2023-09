"Je n'ai pas plus de pression que la saison dernière"

Le milieu de terrain a fait le choix de revenir à Sclessin. S'il est attendu au tournant, Steven Alzate ressent moins de pression que la saison dernière, où il devait faire des preuves puisque personne ne le connaissait.

Suspendu la semaine dernière après son carton rouge lors de son retour à Eupen, Steven Alzate sera à nouveau de la partie avec le Standard ce samedi pour se déplacer à Louvain. En conférence de presse, le Colombien s'est exprimé sur son retour à Sclessin.

"Je suis resté en contact avec Fergal Harkin cet été. Il m'a dit qu'il serait heureux de me voir revenir. C'est une top personne, un top directeur qui a joué un grand rôle dans mon retour. Cela me fait aussi plaisir de voir que les supporters sont contents de mon retour."

Pisté par plusieurs écuries étrangères, le milieu de terrain a fait le choix de revenir dans un environnement qu'il connaissait, malgré la situation sportive délicate du club principautaire.

"Je ne vais pas dire que j'avais peur de la situation du club, c'est justement cela qui m'a donné envie de revenir. Le Standard avait besoin de gagner, de signer de nouveaux joueurs et de leur donner du temps de jeu et c'est exactement ce que je cherchais."

© photonews

Arrivé dans l'anonymat et l'inconnue, Steven Alzate va prendre le rôle d'un cadre au Standard. Le joueur prêté par Brighton est attendu au tournant, mais il ne ressent pas de pression supplémentaire.

"Je n'ai pas plus de pression que l'année dernière, j'en ai peut-être même moins. Quand je suis arrivé d'Angleterre, personne ne me connaissait et j'ai dû faire mes preuves. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que je suis capable de faire."

Si lui est revenu au Standard, ce ne fut pas le cas de Philip Zinckernagel, parti rejoindre Ronny Deila au Club de Bruges. Un choix commenté par son ancien coéquipier.

"Non, je n'ai pas parlé avec Philip. Tous les joueurs font des choix pour leur carrière personnelle et leur famille, ce n'est jamais facile. Je suis certain qu'il aime toujours le Standard mais les joueurs doivent faire ce qui est le mieux pour eux. Il est clair que le match contre Bruges sera un gros match" a conclu Steven Alzate.