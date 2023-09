Officiel : Anderlecht prolonge le contrat de Mario Stroyekens

La nouvelle est finalement tombée ce vendredi après-midi : Stroeykens prolonge son contrat à Anderlecht, le jour de ses 19 ans.

Formé au club, Stroeykens est désormais lié au RSCA jusqu'en 2026. Cette saison, il ne compte que deux titularisations (pour 6 apparitions au total), sans avoir inscrit de but. Malgré cela, le RSCA a décidé d'encore lui accorder sa confiance.

En tant que joueur ayant grandi ici au club, je suis très fier de ce nouveau contrat. Il témoigne de la confiance que les dirigeants ont en moi. Je suis heureux de faire partie du vent nouveau qui souffle sur le club. Je vais continuer à travailler chaque jour pour m'améliorer et j'ai hâte de connaître encore plus ce sentiment indescriptible d'évoluer en tant que joueur formé à Neerpede dans un Lotto Park comble", a réagi le jeune attaquant.

"Les jeunes du centre de formation resteront toujours un atout important pour le Royal Sporting Club Anderlecht. C'est pourquoi nous sommes très heureux qu'après des joueurs comme Théo Leoni et Yari Verschaeren, nous puissions désormais lier le futur de Mario Stroeykens au club. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour développer au maximum le potentiel de Mario dans les années à venir", explique le CEO Sports du RSCA, Jesper Fredberg.

Mario 2026. ♔ Le jeune joueur Made in Neerpede signe un nouveau contrat le jour de ses 19 ans. Proficiat, ket. 🟣⚪



More info on https://t.co/s4isNtlq5N pic.twitter.com/TJET6lI1GW