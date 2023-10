Ismaël Kandouss revient sur son passage de l'Union à La Gantoise

Le joueur a bien pris ses marques à La Gantoise, qui réussit son début de saison.

Arrivé de l'Union, Ismaël Kandouss en a surpris plus d'un en optant pour La Gantoise. Le défenseur avait évoqué un transfert à l'étranger l'été dernier, avant de finalement prolonger son aventure en Jupiler Pro League.

"J'avais en effet l'ambition de chercher un autre championnat, je visais un club d'une des cinq ligues les plus fortes, mais cela n'a pas fonctionné. Et lorsque La Gantoise s'est manifestée, je n'ai pas hésité longtemps à tenter ma chance ici. Après une courte période d'adaptation, je parviens aujourd'hui à terminer plusieurs matches d'affilée", a expliqué Kandouss à Het Nieuwsblad.

Le joueur connaît ses points forts mais a dû s'adapter au style de jeu des Buffalos : "Je peux sans doute encore m'améliorer sur certains points, mais je me sens très bien. A l'Union, je jouais plus haut et je pouvais aussi me lancer plus à l'aventure. Ici, l'entraîneur me demande de rester plus en position."